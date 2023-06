Vlada potrdila srednjeročni obrambni program za obdobje petih let Maribor24.si Vlada je na včerajšnji seji potrdila srednjeročni obrambni program 2023-2028, ki med prednostne naloge uvršča izgradnjo več vojaških zmogljivosti in povečanje števila pripadnikov Slovenske vojske (SV) na misijah v tujini. Program predvideva tudi uveljavljanje kibernetskega prostora kot domene delovanja obrambnega ministrstva, so sporočili iz Ukoma. Program je vlada sprejela na podlagi resolucije o ...

