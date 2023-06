V Braziliji nekdanjega predsednika zaradi korupcije obsodili na več kot osem let zapora Dnevnik Brazilsko vrhovno sodišče je v sredo nekdanjega predsednika Fernanda Collora de Mella zaradi korupcije in pranja denarja obsodilo na osem let in deset mesecev zapora. Po prepričanju sodišča je ta kot senator med letoma 2010 in 2014 sprejel 30...

