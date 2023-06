Medtem ko danes v Rusiji praznujejo dan otroka, je v napadu na Kijev umrla deklica Nova24TV Rusija je zgodaj davi izvedla nov zračni napad na Kijev, v katerem so bili ubiti najmanj trije ljudje, med njimi otrok, več kot deset ljudi pa je bilo ranjenih, vključno z enim otrokom, je sporočila vojaška uprava mesta. Medtem sta bila v novem napadu na rusko regijo Belgorod ranjena najmanj dva človeka, so sporočile tamkajšnje oblasti. Napad na ukrajinsko prestolnico so ruske sile izvedle okoli 3 ...

