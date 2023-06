Pri 2232 kolesarjih ugotovili 660 kršitev 24ur.com V desetdnevni preventivni akciji za večjo varnost kolesarjev, ki je potekala med 18. in 28. majem, so policisti kontrolirali 2.232 kolesarjev in ugotovili 660 kršitev.

