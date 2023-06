Policija in organizatorji so pred začetkom letošnje 29. kolesarske dirke Po Sloveniji, ta bo potekala med 14. in 18. junijem, včeraj pripravila pogovor, na katerem so Matjaž Leskovar iz sektorja prometne policije iz Generalne policijske uprave, zadolžen za varovanje kolesarske dirke, Bogdan Fink, direktor dirke po Sloveniji, in Martin Hvastija, športni direktor Kolesarske zveze Slovenije, spregov ...