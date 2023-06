V Gradežu dveletni deček tvegal utopitev Primorski dnevnik Reševalci deželne službe za nujno medicinsko pomoč Sores so danes dopoldne posredovali na plaži v Gradežu, kjer bi se bil dveletni deček kmalu utopil. Oseba, ki je bila z njim, ga je opazila negibnega pod vodo. Zdravstveno osebje mu je na kraju nudilo najnujnejšo pomoč, nato so ga prepeljali v tržiško bolnišnico, kamor so ga začasno sprejeli z rumeno triažno kodo. Njegovo zdravstveno stanje je stab ...

