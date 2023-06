Zvezdnik serije Oh, ta sedemdeseta obsojen zaradi dveh posilstev 24ur.com Igralec Danny Masterson, ki je najbolj znan po svojem liku iz serije 'Oh, ta sedemdeseta', se po ponovnem sojenju, v katerem ga je več žensk obtožilo posilstva, ne bo mogel izogniti kazni. Zvezdnika so namreč spoznali za krivega po dveh točkah obtožnice, grozila pa naj bi mu najvišja kazen, kar je 30 let za zapahi ali celo dosmrtna zaporna kazen.

Sorodno









Omenjeni Ashton Kutcher Najbolj brano Osebe dneva Robert Golob

Janez Janša

Tina Maze

Anže Logar

Aleksander Čeferin