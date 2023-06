Plenković in Golob skupaj na falconu: "Hvala slovenskemu premierju za gesto" SiOL.net Predsednik vlade Robert Golob in hrvaški kolega Andrej Plenković sta danes z vladnim letalom falcon skupaj odpotovala v Moldavijo, kjer se udeležujeta drugega vrha Evropske politične skupnosti. V ospredju vrha bosta varnost in energetika, tudi spričo ruske agresije na Ukrajino.

Sorodno