Na Hrvaškem primanjkuje krompirja 24ur.com Hrvaški kupci se zadnje dni soočajo s pomanjkanjem krompirja. Trgovske police so skoraj ali popolnoma prazne, tega živila pa po nekaterih napovedih ne bo vse do sredine ali celo do konca junija. Glavni razlog za pomanjkanje krompirja je lanska suša, zaradi katere so kmetje na Hrvaškem pridelali pol manj krompirja kot običajno.

