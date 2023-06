Preverili 1,6 milijona ljudi in jih 212 aretirali, odkrili 1426 potencialnih žrtev 24ur.com Obsežna mednarodna akcija, ki so jo z združenimi močmi izvedli pripadniki Interpola, Europola in Frontexa, je potekala v kar 44 državah, osredotočili pa so se na trgovino z ljudmi in izkoriščanje. Aretirali so 212 ljudi, identificirali pa 1426 potencialnih žrtev. Preiskave so potekale tudi v Sloveniji. V končnem poročilu je Europol postregel z osupljivimi številkami o tem, koliko vsega je omenjen...