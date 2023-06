Tudi glasbeniki dobrodelno za Urbana Primorske novice Še okoli 100.000 evrov potrebuje mali Urban, ki se svojega otroštva ne more veseliti tako kot njegovi vrstniki. Rodil se je namreč z okvaro na genu CTNNB1, zaradi katere ne more hoditi in govoriti. Za razvoj zdravila mora zbrati dva milijona evrov, pri čemer mu bodo pomagali tudi glasbeniki in drugi izvajalci na dobrodelnem koncertu, ki bo 27. junija na Kongresnem trgu v Ljubljani.

