Novogoriški gasilci s prikolico v Makedonijo Primorske novice Po desetih čeladah in radijskih postajah bodo novogoriški gasilci danes svojim kolegom v makedonskem mestu Berovo podarili še gasilsko prikolico s 400-litrskim rezervoarjem in visokotlačnim sistemom za gašenje. Gašenje velikega požara poleti 2021 in smrt mladega novogoriškega gasilca je mesti usodno zbližal.