Slovenski evroposlanci z izjemo Tomc in Zvera podprli resolucijo o zaskrbljenosti nad Madžarsko RTV Slovenija Na parlamentarnem zasedanju v Bruslju so slovenski evroposlanci z izjemo Romane Tomc in Milana Zvera (oba EPP/SDS) podprli resolucijo, s katero je Evropski parlament izrazil zaskrbljenost v zvezi z madžarskim predsedovanjem Svetu EU-ja.

