Prekinil vzpon na Everest in rešil alpinista, ki ga je na hrbtu prenesel v tabor 24ur.com 30-letni šerpa Geldže je 18. maja na najvišjo goro sveta vodil kitajskega alpinista in med vzponom opazil malezijskega plezalca, ki se je oklepal vrvi in se od hudega mraza močno tresel. Nahajal se je na enem najtežjih območij na gori, ki ga imenujejo tudi "območje smrti", kjer se temperature lahko spustijo tudi pod minus 30 stopinj Celzija. Poškodovanega alpinista so zavili v spalno vrečo in ga ...

