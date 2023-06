Sij Acroni, Domel, Iskra ISD in Alples z najvišjo oceno zurnal24.si Gospodarska zbornica Slovenije - Regionalna zbornica Gorenjska je danes v Kranju podelila nagrade najboljšim inovacijam v regiji za leto 2023. Podelili so šest zlatih, sedem srebrnih in dve bronasti priznanji ter eno priznanje za invencijo. Štiri najbolje ocenjene inovacije bodo kandidirale za priznanja na nacionalni ravni.