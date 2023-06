Mehle, Žeželj in Šturm ostajajo v Tivoliju RTV Slovenija SŽ Olimpija sestavlja ekipo za naslednjo sezono v Ligi IceHL. Manj kot dva meseca je še do začetka skupnih priprav. Žiga Mehle, Gregor Žeželj in Jaka Šturm ostajajo v Tivoliju.

