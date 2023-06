Novomeški župan Gregor Macedoni in podžupanja Sara Tomšič sta včeraj na Gubčevi ulici 15, kjer domuje tudi območna enota Zavoda za gozdove Novo mesto, odprla Pisarno lokalne blaginje, ki bo občankam in občanom na voljo za pomoč in svetovanje pri različnih življenjskih izzivih iz socialnega, zdravstveno-varstvenega področja in širšega družbenega življenja. Prve stranke pričakujejo že jutri. preber ...