(VIDEO) “Osebno menim, da so si včerajšnji incident preprosto izmislili ali pa ga sami s sabo tudi zrežirali” – Pavel Rupar dvomi, da so upokojenci novinarki nacionalke včeraj izpulili službeno kartico in jo zmerjali, da je “gnoj” in “rdeča drhal” topnews.si Vodstvo Radiotelevizije Slovenija (RTVS) je zgroženo nad ravnanjem nekaterih protestnikov v sredo pred javnim zavodom RTVS. “Za vsakršno nasilje v demokratični družbi ne bi smelo biti prostora,” so zapisali v današnjem odzivu. Na policiji so zdaj za medije potrdili, da se je eden od udeležencev shoda nedostojno vedel do mimoidoče. "Rupar mobilizira ljudi in ščuva […]...

