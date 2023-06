Danes se je s pričetkom ob 18. uri začela Žametna večerja med vinogradi, edinstven gastronomski dogodek pod mariborsko Kalvarijo. Omizju s 150 gosti je streglo skupno 80 študentov in dijakov mariborskih šol za gostinstvo in turizem, ki so v okviru t. i. long table (dolga miza) dogodka ustvarili prvovrstno vinsko-kulinarično doživetje. Prav ob tej Žametni večerji so lahko pokazali svoje kompetence ...