Kmetje, pridelovalci in trgovci odgovarjajo na očitke o podražitvah #video SiOL.net Vlada se je odločila, da bodo morali zaradi naraščajočih cen hrane pridelovalci, posredniki, predelovalci in trgovci od prvega julija šest mesecev pošiljati podatke o cenah kmetijskih pridelkov in živilskih proizvodov. A ti se očitkov o podražitvah branijo in opozarjajo na vse stroške, ki jih imajo pri svoji dejavnosti, ter na nabavne cene, ki "niti malo ne sledijo cenam v maloprodaji". Kmetje pre...

Sorodno

























Omenjeni Celje

Celjske mesnine

Robert Golob Najbolj brano Osebe dneva Robert Golob

Luka Mesec

Primož Roglič

Jani Kovačič

Janez Janša