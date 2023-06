Zala je odlično izkoristila prednost in se zavihtela v najboljšo peterico 24ur.com Tekmovalci so se za drugo mesto v najboljši peterici pomerili v kuhanju juhe iz morskega kamna. Zala Pungeršič je odlično izkoristila darilo sodnikov in jih prepričala s premišljeno, okusno jedjo ter dovršeno prezentacijo.

Sorodno





Omenjeni POP TV Najbolj brano Osebe dneva Robert Golob

Luka Mesec

Primož Roglič

Jani Kovačič

Janez Janša