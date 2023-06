FOTO: V okolici Maribora po trčenju umrl motorist Maribor24.si Danes, okoli 21. ure je prišlo do prometne nesreče v okolici Maribora v kateri sta bila udeležena voznik motornega kolesa in vozilo. Do trčenja je prišlo na cesti Pesnica – Šentilj, v bližini naselja Jelenče. Po naših neuradnih informacijah naj bi v nesreči motorist zaradi poškodb na kraju nesreče umrl. Cesta Pesnica – Šentilj za zaprta v obe smeri.

Omenjeni Maribor Najbolj brano Osebe dneva Robert Golob

Janez Janša

Nataša Pirc Musar

Alenka Bratušek

Miha Kordiš