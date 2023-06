Čeprav v slovensko javnost ta izraz še ni prodrl, ima nesorazmerno povečevanje cen in s tem inflacije, že uradno ime: imenuje se inflacija pohlepa. Pohlep je tisti, ki zvišuje cene, ne dražji energenti, ne višje plače in višje cene financiranja – za nesorazmerji stoji kar pritlehni pohlep. Kapitalizem destabilizacijo in zmedo vedno znova izkoristi za ustvarjanje dodatnih dobičk...