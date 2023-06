Pričakujejo jasno in nedvoumno zagotovilo, da bo storitev še vedno brezplačna Tehnozvezdje Avtor Marjan Kodelja Leto dni tega je minister odhajajoče vlade zagotavljal, da je brezplačnost storitve e-oskrbe na domu zagotovljena po zaključku projekta, ki ga je delno plačala EU. Je delal račune brez krčmarja? Vlada je lanskega maja s ponosom predstavila zagon projekta, v katerem je pet tisoč upravičencev dobilo brezplačni dostop do storitve, ki starostnikom omogoča kakovostno življenje na lastnem domu, in ob ...