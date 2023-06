Ko se na zabavi dobijo vohuni Dnevnik Zdaj je jasno, da so se na jadrnici, ki se je v nedeljo potonila na italijanskem jezeru Maggiore, zaradi česar so umrli štirje ljudje, zabavali vohuni. Pustimo ob strani (zaenkrat) še podatka, da je bilo na njej preveč ljudi in da je bila...

Sorodno