Reka Drava je simbol pokrajine in življenja ob njej. S partnerstvom v projektu zaDravo se trajno izboljšuje življenjski prostor ob reki in bogati doživetja obiskovalcev. Na današnji novinarski konferenci so partnerji projekta, pod vodstvom Regionalne razvojne agencije za Podravje – Maribor (RRA Podravje – Maribor) predstavili izvedene aktivnosti in rezultate projekta »zaDravo«, s katerimi so izbol ...