Krut zločin: najstniki ukradli labodko, jo spekli in pojedli SiOL.net V vasi Manlius v ameriški zvezni državi New York so trije najstniki iz ribnika ukradli laboda ter ga nato spekli in pojedli, poroča The Guardian. Zgodba je še bolj žalostna tudi zato, ker so štirje labodji mladiči zdaj ostali brez mame.

