Ameriški predsednik Joe Biden je včeraj na akademiji letalskih sil ZDA v zvezni državi Kolorado nagovoril diplomante. Med podeljevanjem diplom 921 kadetom se je spotaknil ob vrečo s peskom in padel. Direktor komunikacij Bele hiše Ben LaBolt je tvitnil, da je z njim vse v redu. Bidnu so pomagali na noge in ko je vstal, je s prstom pokazal na črno vrečo na odru ter se nato brez pomoči vrnil na svoj ...