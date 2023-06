Piše: Gal Kovač (nova24tv.si) Vse od začetka nastopa vlade Roberta Goloba spremljamo načrten desant na domala vse družbene podsisteme. Pod krinko “depolitizacije” in odstranjevanja dediščine Janševe reformne vlade so bili predmet intenzivnih političnih vplivov Ministrstvo za notranje zadeve, Policija, Ustavno sodišče in RTV. Stična točka štirih javnih ustanov je premierjeva balkanska afera GEN-I. ...