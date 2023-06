Na Gorenjskem kradli kolesa, zaklepajo naj jih tudi dostavljavci 24ur.com Dnevno poročilo o dogodkih na območju gorenjske policijske uprave je tokrat polno koles. Policisti so obravnavali tatvino osmih koles, ki so jih neznani storilci ukradli iz kampa, garaže in dvorišča hiše. Ob tem ljudem svetujejo, naj za varovanje koles uporabljajo dobro ključavnico. "To velja tudi za dostavljavce hitre hrane," dodajajo. Prav tako priporočajo, da si že predhodno izpišete podatke o...

Sorodno

Najbolj brano Osebe dneva Robert Golob

Luka Mesec

Primož Roglič

Janez Janša

Asta Vrečko