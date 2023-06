Denver zmagal prvo tekmo finala v ligi NBA Primorski dnevnik Košarkarji moštva Denver Nuggets so na prvi tekmi letošnjega velikega finala severnoameriške lige NBA premagali Miami Heat s 104:93. Moštvi igrata na štiri zmage. Tokratna zmaga je bila gladka, Miami pa je šele v končnici prišel na zaostanek, manjši od desetih točk. Spet je blestel Srb Nikola Jokić, ki je dosegel trojni dvojček - 27 točk, 14 podaj in 10 skokov, Jamal Murray je dodal 26 točk in 10 po ...

