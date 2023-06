V Osnovni šoli Blanca pri Sevnici so včeraj popoldne uradno odprli novozgrajen prizidek in delno prenovljene šolske prostore. Z nekaj manj kot 2,34 milijona evrov vredno naložbo so rešili prostorsko stisko v stavbi, ki so jo leta 1976 zgradili za sto otrok, zadnje šolsko leto pa jo obiskuje skupaj nekaj manj kot 240 šolarjev in vrtičkarjev. preberite več » ...