Trije osumljenci iz Lokev pri Črnomlju so maja v Črnomlju oropali 92-letnika. Opazili so, da je na banki dvignil denar, nato pa mu sledili in mu pred domom iztrgali denar. Vse tri je policija izsledila in pri njih opravila hišne preiskave, so sporočili s Policijske uprave Novo mesto.