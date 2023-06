Rupar zahteva opravičilo v zvezi z incidentom pred RTVS – njegovo pismo objavljamo v celoti Demokracija Piše: C. R. Potem ko je v sredo po 5. vseslovenskem shodu upokojencev prišlo do incidenta pred RTV Slovenija, v katerem naj bi nekateri protestniki nadlegovali novinarko, se je oglasil Pavel Rupar, ki meni, da gre za izmišljotino, zato zahteva opravičilo od ministrice za kulturo dr. Aste Vrečko, Društva novinarjev Slovenije in direktorja RTV Slovenija dr. Andreja Graha Whatmougha. Pavel Rupar tudi ...