Minister: Večletni zakup energije vodi v konkurenčnost, različni energetski viri pa v zanesljivo oskrbo Energetika.NET Gospodarstvo mora začeti razmišljati dolgoročno in sklepati večletne pogodbe za dobavo energije, je v pogovorni oddaji Radia Slovenija poudaril minister za okolje, podnebje in energijo Bojan Kumer. Slovenija mora obenem zagotoviti energetsko mešanico, ki bo omogočila stabilno, predvidljivo in zanesljivo oskrbo, je dejal in dodal, da ministrstvo ne more »preferirati le ene tehnologije«. V okviru zelenega prehoda pa se obenem premalo pogovarjamo o naložbah v omrežje, je na drugi strani poudarila direktorica Agencije za energijo Duška Godina.

