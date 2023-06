Poleti ob Nadiži prepovedano kopanje domačih živali 24ur.com Na kopalnih mestih ob Nadiži je od 15. junija do 31. avgusta med 9. in 19. uro prepovedano kopanje domačih živali ter njihovo zadrževanje na obrežju reke. Prepovedani so tudi športna plovba, kurjenje ognja na nabrežju ter kakršno koli onesnaževanje vode in okolice, so sporočili iz kobariške občine. S 15. junijem bo na dostopnih mestih ob Nadiži veljal tudi parkirni režim.

