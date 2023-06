Portugalska policija na krovu jadrnice zasegla tono kokaina SiOL.net Portugalske oblasti so na jadrnici, ki je v Atlantiku plula iz Latinske Amerike, zasegle približno tono kokaina in aretirale 53-letnega moškega, sta v četrtek sporočili mornarica in pravosodna policija. Portugalski preiskovalci trdijo, da so bila mamila namenjena v več evropskih držav, poroča francoska tiskovna agencija AFP.

