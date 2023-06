Elesu 25 mio EUR posojila EBRD za nakup elektrike in naložbe v omrežje Energetika.NET Evropska banka za obnovo in razvoj (EBRD) je sistemskemu operaterju prenosnega elektroenergetskega omrežja Eles zagotovila posojilo v višini 25 milijonov evrov. Eles bo del tega denarja namenil za nakup električne energije na promptnem trgu in kritje drugih splošnih stroškov podjetja, del pa za nadaljnje naložbe v elektroenergetsko omrežje za zagotavljanje ustreznih napetostnih razmer v celotnem slovenskem energetskem sistemu v skladu z merili evropskega združenja operaterjev prenosnih sistemov ENTSO-E, so danes sporočili iz EBRD.

Sorodno Omenjeni Eles

Evropska banka za obnovo in razvoj (EBRD) Najbolj brano Osebe dneva Robert Golob

Primož Roglič

Alenka Bratušek

Klemen Boštjančič

Asta Vrečko