V Južni Afriki “prijatelji” skupine BRICS: med njimi Iran in Savdska Arabija N1 Predstavniki več držav so se danes v Cape Townu z ministri držav skupine BRICS (Brazilija, Rusija, Indija, Kitajska in Južna Afrika) pogovarjali o tesnejših povezavah. Od začetka vojne v Ukrajini, ki je še dodatno poglobila vrzeli v mednarodni skupnosti, se skupina BRICS želi vse bolj vzpostaviti kot protiutež Zahodu, navaja tiskovna agencija Reuters. V Južno Afriko sta med drugim pripotovala pre ...

