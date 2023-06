Potek finala bo zelo odvisen od volje in želje Cedevite Olimpije RTV Slovenija V zadnjih dveh sezonah sta se za vse domače košarkarske lovorike pomerila Cedevita Olimpija in Helios, ki, ko so bili zmaji v popolni postavi, še ni bil tako blizu zmage kot na prvi tekmi letošnjega finala Lige Nova KBM.

Sorodno