Piše: Domen Mezeg (Nova24TV.si) “To pomeni zapreti usta kolegom ministrom, ki v to ne verjamejo in ves čas računajo na javna sredstva,” je bil na današnji bančni konferenci do vladnih sodelavcev oster finančni minister Klemen Boštjančič. V vladnih vrstah je bilo nazadnje nekaj vroče krvi. Zaradi trenja različnih interesov očitno popuščajo živci. Glas je tokrat povzdignil minister za finance Kleme ...