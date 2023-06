'Spremljanje cen lahko potrošnike še bolj udari po žepu' 24ur.com Napovedano vladno podrobno spremljanje cen v prehranski verigi, da bi država ugotovila, kdo kuje neupravičene dobičke, je otročje in lahko potrošnike še bolj udari po žepu, svari nekdanji minister in profesor ekonomije Maks Tajnikar. O projektu Golobove ekipe dvomijo tudi nekateri kmetje, ki bi sebe in potrošnike radi zaščitili z uvedbo sledljivosti porekla hrane do prvega v verigi.

Sorodno







Omenjeni Dejan Židan

inflacija

Maks Tajnikar Najbolj brano Osebe dneva Primož Roglič

Klemen Boštjančič

Robert Golob

Franc Bogovič

Pavel Rupar