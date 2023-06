Ob potne stroške zaradi vseslovenske vozovnice? #video SiOL.net Od začetka meseca je na voljo nova vseslovenska vozovnica, ki za 70 evrov na mesec omogoča neomejeno vožnjo z vlaki in avtobusi po vsej Sloveniji. Novost je številne potnike sprva razveselila, predvsem tiste, ki javni potniški promet uporabljajo na daljše razdalje, saj je v tem primeru razlika v ceni med starimi in novimi vozovnicami občutna. A prav oni so si ob tej novici zastavili vprašanje, kako jim bodo delodajalci obračunavali prevoz na delovno mesto, ki je pogosto vezan na ceno javnega potniškega prometa.

