Pobegle lame na Dunaju zaustavile železniški promet RTV Slovenija V petek zjutraj so iz cirkusa na Dunaju pobegnile lame, ki so med pohajkovanjem po mestu za nekaj časa tudi ustavile promet na eni najpomembnejših železniških prog na Dunaju. Pobegle lame so kmalu ujeli in vrnili cirkusu.

