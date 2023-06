Na posvetu v državnem svetu poudarili široko vlogo kmetijstva za Slovenijo RTV Slovenija Kmetijsko prebivalstvo in podeželje ne zagotavljata zgolj prehranske varnosti, temveč imata tudi pomemben socialni, kulturni, sociološki, zgodovinski in gospodarski pomen za slovenski narod, so se strinjali udeleženci posveta v državnem svetu.

