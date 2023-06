V peterici najboljših še Nik, Žiga in Sandra, izpadel je Tilen 24ur.com Štirje tekmovalci so se borili za zadnja prosta mesta v najboljši peterici sezone. Zasedli so jih Nik Marolt, Žiga Škvorc in Sandra Dobaj. Tilen Belošević je pripravil fantastično jed, a je naredil osnovnošolsko napako in se je moral posloviti.

