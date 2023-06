Tragično: za nekdanjega zmagovalca Franje usodno plezanje v domačih hribih Sportal Med plezanjem v plezalni steni Gradiška tura na zahodni strani Nanosa je v petek umrl Matej Kravos, večkratni amaterski državni prvak v cestni vožnji, v vožnji na čas in ciklokrosu. Novico o tragični smrti 35-letnega kolesarja in računalničarja iz Ajdovščine so objavili v kolesarski ekipi Tuš Team, katere član je bil. "Matej je bil velik človek s pozitivno energijo, vedno nasmejan in povezovalen. ...

