#intervju Tine Urnaut: V svetovni ligi narodov so najhujša potovanja Dnevnik Slovenska odbojkarska reprezentanca danes potuje na prvi turnir svetovne lige narodov na Japonsko, kjer se bo od 7. do 11. junija v Nagoji pomerila s Srbijo, Bolgarijo, Francijo in Iranom. Na pot je odšlo 14 igralcev, najbolj domače pa se bo na...

Sorodno