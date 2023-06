V piranski mestni galeriji Vse ni tako, kot se zdi RTV Slovenija V Mestni galeriji Piran gostuje 21 raznovrstnih umetnin pod skupnim naslovom Vse ni tako, kot se zdi (Everything Is Not What It Seems). To je šele druga postavitev kritiško hvaljene razstave, ki je zaživela lani ob odprtju centra NITJA na Norveškem.