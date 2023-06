FOTO: Plamen miru danes v rokah različnih pohodnikov potuje na Pohorje Lokalec.si Plamen miru so prižgali v sredo v Rimu, nato pa ga je prevzel organizacijski odbor Ofema v Mariboru. V imenu slovenskih športnikov je baklo včeraj, 2. junija, od župana MO Maribor Saše Arsenoviča prevzela smučarka Ilka Štuhec in jo ponesla na zabavno druženje v Ljudski vrt. Bakla bo v prihodnjih tednih potovala po več krajih in šolah. Danes, v soboto pa bakla nadaljuje svojo pot, in sicer so jo ...

